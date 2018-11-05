شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حزب الاصلاح اليمني بعلن لأول مرة موقفه من قتل خاشقجي وتداعياته ورئيسه يكشف أخطر التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس هيئة التجمع اليمني للإصلاح على قضية الصحفي جمال خاشقجي والتداعيات التي تلت حادثة القتل، وأشار إلى أنها أخرجت القضية عن مسارها الحقوقي والقانوني.

وكتب اليدومي تدوينه على صفحته في موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة، رصدهما "يمن الغد" وفيما يلي نصها:

"إننا في الإصلاح نؤكد وقوفنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ورفضنا لكل ما يمس أمنها واستقرارها في ظل ما أظهرته ردود الأفعال والتداعيات الأخيرة لمقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي أخرجت القضية عن مسارها الحقوقي والقانوني.

لقد آن الأوان أن تتاح الفرصة كاملة لاستكمال التحقيقات التي تتم حالياً من قبل المختصين في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وتركيا، حتى تأخذ العدالة مجراها وحتى يتم قطع الطريق أمام المشروع الإيراني ومليشياته الانقلابية، المتماهي مع المشروع الإسرائيلي الذي يهدف الى تفكيك المنطقة ضمن استراتيجية تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم من الأمة العربية والإسلامية".