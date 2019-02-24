الآن بث حصرى مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم hd يوتيوب على Bein Sport

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الاحد 24 فبراير 2019، فى دور المجموعات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية ، فريق بترو اتلتيكو الانجولى يحل ضيفاً على نادى الزمالك فى ثالث جولات المجموعة الرابعة، حيث لعب الزمالك ثلاث مباريات و لم يحصل سوى على نقطة واحدة يتذيل بها مجموعته، بينما الفريق الانجولى لديه ثلاث نقاط، و ليس أمام الزمالك سوى الفوز اليوم حتى يخرج من هذه الكبوة و يضمن فى المنافسة على الصعود إلى دور الثمانية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم

مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي ستقام على ستاد القاهرة، و سيتم اذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.

تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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