رابط بث مباشر bein sport | الآن رابط مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو بث مباشر BEIN SPORT يلا شوت حصري...

يلا شوت bein sport مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين الاسطورة، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الكونفيدرالية الافريقية، حيث سيلتقي فريق الهلال السوداني نظيره فريق زيسكو يونايتد على استاد ليفي مواناواسا، وذلك ضمن إطار منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019، من خلال موقعنا سوف نوضح لكم موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال وزيسكو.

موعد مباراة الهلال وزيسكو

يسعي فريق الهلال وزيسكو لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء الناري، يذكر أن فريق الهلال السوداني يلعب في المجموعة الثالثة، ومن المقرر ان ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم ببث مباراة الهلال السوداني اليوم ضد زيسكو مجموعة قنوات بي ان سبورت، (beIN SPORTS HD 7)، وسيقوم بالتعليق المعلق سوار الذهب.

مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو