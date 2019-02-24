رابط الاسطورة hd مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم bean sports بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم الاحد 24 فبراير 2019، فى اطار دور المجموعات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية ،حيث يحل فريق الهلال السوداني ضيفا على فريق زيسكو يونايتد الزامبي، الذان يقعان معاً فى المجموعة الثالثة، و التى تضم أيضا فريق أشانتى كوتوكو الغانى، و فريق نكانا رد ديفلز، ستبدأ المباراة في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب زيسكو.

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الشوط الأول

0/0

الدقيقة 20 النتيجة تعادل سلبى

د 50 النتيجة حتى الان تعادل سلبى

الآن الدقيقة 64 من أحداث الشوط الثانى و النتيجة هى التعادل السلبى