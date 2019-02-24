نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 24/2/2019 في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول مع نادي مانشستر يونايتد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي البريميرليج،ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسعى اليونايتد للفوز أيضاً لتحسين موقعه من الترتيب حيث يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثانية وخمسة دقائق بتوقيت غرينتش والرابعة وخمسة دقائق بتوقيت مصر ويتم نقلها على قناة bein sport HD 2 بتعليق المتميز علي محمد علي.

نتيجة المباراة:

الدقيقة 8: استحواذ من جانب ليفربول على الكرة وتراجع في صفوف مانشستر يونايتد

الدقيقة 14: خطأ لصالح ليفربول من على حدود منطقة ال18 وصلاح على التنفيذ

الدقيقة 28: ليفربول يُحاول إحراز الهدف الأول ولكن دفاع اليونايتد يمنعه

الدقيقة 40: أليسون يتألق ويخطف الكرة من أمام قدم لاعب مان يونايتد

الشوط الأول ينتهي بالتعادل بدون أهداف

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: هجمة للمان يونايتد ولكن تخرج إلى ضربة مرمى

الدقيقة 66: خطأ للريدز من منتصف الملعب

الدقيقة 74: هدف يسكن شباك ليفربول والحكم يقوم بإلغائه

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

ليفربول ومانشستر يونايتد

وتحدث كلوب عن مباراة اليوم في مؤتمر صحفي عقده الأمس أن فريق مانشستر يونايتد فريق قوي ويريد الفوز على الريدز فهو يتمتع بهجوم ودفاع جيد جداً، وعن خسارته اللقب قال أن الطريق طويل وعليهم التعامل مع كل مباراة بمفردها.

محمد صلاح

وقد تحدث صلاح عن المباراة موضحاً أن مانشستر يونايتد حقق الفوز في آخر تسعة مباريات وهو أمر جيد، كما أبرز أن تركيزه مُنصب كُلياً على بطولة الدوري، وجاء ليفربول في المركز الثاني مؤقتاً وإذا فاز أو تعادل في مباراة اليوم يرتقي للمركز الأول مرة أخرى.