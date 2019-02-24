شاهد LIVE ,, بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت kora info الآن مباراة ليفربول ومان...

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة يلا شوت kora live كورة ستار، نحن على موعد مع واحدة من أكبر المباريات الانجليزية في التاريخ حماسة وندية حيث يستضيف اليوم match live مان يونايتد غريمه التاريخي فريق ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تحدي من نوع خاص ومميز في مباراة الدور الثاني في الدوري الانجليزي، ويسعى كل فريق لفرض سيطرته بدون النظر لصاحب الأرض والجمهور فالمباراة عنق زجاجة لكل فريق ولا تقبل القسمة مطلقا فالثلاث نقاط هى أشد ما يحتاجه الفريقين.

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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

في ديربي الشمال الغربي live yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت كورة ستار الاسطورة، وتنطلق المباراة الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب الأولد ترافورد معقل المان يونايتد، وبالرغم من تفوق المان يونايتد في مبارياته الأخيرة في الدوري إلا أن المباراة بالنسبة لكلوب مدرب ليفربول فرصة لاعلاء كلمته بعد مباراة أخفق فيها لاعبوه في دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

بدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المباراة

الدقيقة 1: ضربة حرة غير مباشرة لصالح ليفربول داخل منطقة جزاء اليونايتد بسبب خطأ في رجوع الكرة

الدقية 2: تسديدة من ميلنر ولكن تصطدم بالحائط البشري

الدقيقة 14: خطأ لصالح ليفربول على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 15: تسديدة من محمد صلاح ولكن تعلو العارضة والتعادل السلبي يسيطر

الدقيقة 30: التعادل السلبي مازال مسيطرا على اللقاء

الدقيقة 38: تراجع من مانشستر يونايتد واستحواذ من ليفربول والكرة تخرج لضربة مرمى

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت كورة ستار بث مباشر رابط سريع يوتيوب كورة ستار الأسطورة Yalla shoot كورة لايف، ويسعى ليفربول بشدة للفوز ولا نتيجة غير الفوز فالفريق ينافس بشدة على صدارة الترتيب مع السيتي وبفوز الريدز يعود الفارق بين الفريقين لثلاث نقاط مرة أخرى ويسعى سولشاير مدرب المان يونايتد لاعادة أمجاد الفريق وهو وما أكد عليه في تصريحات صحفية.

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