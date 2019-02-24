مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر على يلا شوت

يلتقي ليلة اليوم السبت 24 فبراير نادي ليفربول الانجليزي بنظيره مان يونايتد في مباراة قوية ومثيرة ضمن الأسبوع الـ27 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، الرابعة و5 دقائق بتوقيت مصر .

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