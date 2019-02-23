الآن Live: بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية يلا شوت shoot كورة ستار رابط مشاهدة Barcelona الاسطورة...

بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية يلا شوت كورة ستار رابط مشاهدة Barcelona vs Sevilla الاسطورة كورة لايف كورة أون لاين بجودة متعددة بدون تقطيع، يحل اليوم فريق برشلونة ضيفا خارج أرضه على خصم عنيد وقوي وهو فريق اشبيلية في الاسبوع 25 من الليجا الأسبانية حيث يسعى البرسا لحسم نتيجة المباراة لمصلحته للاستمرار في تقدمه نحو حسم اللقب للعام الثاني على التوالي فالفريق الكتالوني يتصدر ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “أتليتكو مدريد”.

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وينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق اشبيلية تحت قيادة تحكيمية من الحكم أنتونيو ماتيو لاهوز ويُذاع اللقاء على قناة بين سبورت beIN SPORTS HD 3 بتعليق المصري علي محمد علي وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية لحظة بلحظة.

متابعة المباراة:

وصول حافلة الفريقين للملعب منذ عدة دقائق والفريقين يستعدون لعمليات الاحماء

بداية عمليات احماء الفريقين

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر كورة ستار Kora live يلا شوت الأسطورة بث مباريات اليوم liveHD7، وبينما يحتل اشبيلية المركز الرابع في الترتيب برصيد 37 نقطة فقط إلا أن المدير الفني للفريق الكتالوني “فالفيردي” قد تحدث عن مواجهة اليوم معرباً عن صعوبة المواجهة حين تُقام على ملعبهم وهو ما حدث في الكأس حين خسرت برشلونة بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب، يذكر أن البرسا تمكنت من اقصاء اشبيلية في مباراة العودة بعد تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.

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يلا شوت كورة ستار بث مباشر برشلونة واشبيلية رابط سريع live كورة لايف، وتحدث فالفيردي أيضا عن مهاجم الفريق لويس سواريز حيث أكد على أنه مصدر قوة تهديفية للفريق فبعد حصوله على راحة يُنتظر منه الكثير في المواجهات القادمة والتي من ضمنها مباراة اليوم ومبارتي الكلاسيكو التي يترقبها الجميع حين يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في اياب الكأس ومباراة الدور الثاني في الدوري.

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