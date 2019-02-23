برشلونة وإشبيلية بث مباشر… مشاهدة مباراه برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر | الدوري الاسباني | بث...

يحتضن ملعب رامون اليوم السبت 23-2-2019 مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ضمن المرحلة الـ25 من منافسات االدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي، وينطلق لقاء البارسا مع “الروخي بلانكوس” في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 3 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي .

بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية يوم السبت 23-2-2019 كورة اون لاين بي ان سبورت، يدخل نادي برشلونة هذه المباراة في متصدرا جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 54 نقطة، وكان قد فاز البلوغرانا في 16 مواجهة وخسر مبارتين وتعادل في ستة لقاءات من مجموع 24 مباراة منذ بداية الليغا، مباراة برشلونة اليوم بث مباشر فيما يحتل خصمه إشبيلية المركز الرابع بجدول الترتيب العام برصيد 37 نقطة كسبها من مجموع 24 مباراة فاز في عشرة منها وتعادل في 7 وخسر نفس العدد خلال مشواره بالدوري الحالي .

رابط مباشر مباراة برشلونة واشبيلية، الاسطورة لبث مباريات اليوم أما التشكيل المتوقع لهذه المباراة فيضم بالنسبة لبرشلونة كل من، سيليسين في حراسة المرمى، بيكيه، روبيرتو، فيرمايلين، جوردى، في خط الدفاع، أما خط الوسط فيشمل كل من، راكيتتش، ميلو، سيرجيو، إيفان، وخط الهجوم كل من، ميسي، كوتينيو، سواريز ، بث مباشر كورة اون لاين

بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيلية اليوم يشهد يوم الغد السبت 23 فبراير إقامة أربع مباريات ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني، وستكون البداية بمباراة تجمع بين خيتافي ورايو فاليكانو في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت العالمي، أما المباراة الثانية فتكون بين إشبيلية ضد برشلونة، ولقاء ثالث بين ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو، والمباراة الرابعة والأخيرة بين نادي أتلتيك بيلباو وإيبار ، تابع لايف مباراة برشلونة واشبيلية اون لاين

موبي كورة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم ترددت أنباء عن عدم مشاركة ثلاثة لاعبين من نادي برشلونة في المباراة التي ستجمعه بفريق اشبيلية يوم السبت المقبل، بسبب حصولهم على 4 بطاقات صفراء خلال المباريات الماضية من الدوري الاسباني في حال تلقيهم إنذار خلال مباراة الكتالوني ضد بلد الوليد هم كل من أرتورو فيدال وراكيتيتش ولونجليه، يلا شوت بلس الجديد .

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