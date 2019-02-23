شاهد الان نتيجة مباراة قطر واليابان اليوم 1-2-2019 نهائي كأس آسيا 2019

تدور عمليات البحث هنا وهناك على مواقع الإنترنت المختلفة حول موعد مباراة نهائي كأس الأمم الآسيوية لموسم ٢٠١٩ حيث بدأت البطولة من شهر مضى وقد وصلنا معكم الآن للنهائي حيث إننا على موعد اليوم الجمعة الموافق ١/٢/٢٠١٩ على موعد مع مباراة قوية بين المنتخب القطري، ومنتخب اليابان في نهائي كأس آسيا، وقد بذل الطرفان جهد كبير للوصول للمباراة النهائية.

مباراة قطر واليابان

حيث شارك منتخب قطر في ستة مباريات خلال البطولة وقد إستطاع أن يتصدر المجموعة الخاصة به في دور المجموعات، والتي كانت تضم منتخب السعودية، ومنتخب قطر، ومنتخب كوريا الشمالية، ومنتخب لبنان، أما المنتخب الياباني فقد وقع في المجموعة السادسة وإستطاع أن يتصدرها بتسع نقاط كاملين ولم يخسر أية مباراة في دور المجموعات.

موعد مباراة قطر واليابان اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب قطر ضد فريق منتخب اليابان اليوم الجمعة الموافق الأول من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والخامسة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات دوري أبطال اسيا.

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد محمد بن زايد في مدينة ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت ماكس 1 hd الرياضية ببث اليوم بين فريق المنتخب القطري، وفريق منتخب الياباني على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي دوري امم آسيا لموسم 2019 من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع.

نتيجة مباراة قطر واليابان

انتهت المباراة بفوز قطر ب3 أهداف مقابل هدف.