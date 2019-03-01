شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) عقوبات مالية على مسؤولين عسكريين فنزويليين قريبين من «الرئيس السابق غير الشرعي» نيكولاس مادورو لمنع وصول المساعدة الإنسانية، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن منع مادورو «شاحنات وسفنا محملة مساعدة انسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي إيصال المواد الغذائية الضرورية للتحكم في الفنزويليين الضعفاء»، لافتا إلى فرض عقوبات «على عناصر في قوات الأمن التابعة لمادورو ردا على العنف القمعي والوفيات المأسوية وإحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع».