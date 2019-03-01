شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البقع بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد لواء مهام الاقتحامات (126) في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني، إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا الذي كانت تتمركز فيه مليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.

وذكر المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.