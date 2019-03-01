شكرا لقرائتكم باكستان تسلم الطيار الهندي لبلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلمت السلطات الباكستانية الطيار الهندي، أبهي ناندن، للسلطات الهندية على معبر واغه الحدودي، وجرت مراسم التسليم وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مسؤولين من الجانبين، وسبق أن أخضع الأسير الهندي للكشف الصحي قبل استكمال إجراءات التسليم.

وفي كلمة مسجلة له بثها التلفاز الباكستاني، سرد الأسير الهندي تفاصيل حادث سقوط الطائرة ومحاولته الفرار وتطويقه من قبل السكان المحليين قبل أن تتدخل القوات الباكستانية بإنقاذه واعتقاله، مؤكداً تلقيه معاملة حسنة من الجانب الباكستاني.

وكان الطيار الهندي اعتقل في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير يوم الأربعاء الماضي، بعد إسقاط طائرته من قبل سلاح الجو الباكستاني، وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده قررت الإفراج عن الطيار الهندي الأسير لديها الجمعة كبادرة للسلام.

وجدد عمران خان في كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان بشقيه النواب والشيوخ رغبة بلاده في السلام ونزع فتيل التوتر مع الهند، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن بلاده سوف ترد بقوة على أي اعتداء على أراضيها.

وأدى انتهاك الطيران الهندي للأجواء الباكستانية صباح الثلاثاء إلى تصعيد التوتر بين الجارتين النوويتين، واندلاع اشتباكات حدودية على جانبي خط السيطرة الفاصل في كشمير، وهو ما حدا بالبلدين لإعلان حالة الاستنفار على جانبي الحدود.

وكانت الهند أعلنت أنها أغارت على مراكز لجماعة "جيش محمد" في الشطر الخاضع لباكستان من كشمير، وأوقعت "مئات القتلى من الإرهابيين"، وهو ما نفته إسلام آباد التي أكدت التصدي للطائرات الهندية وإرغامها على الانسحاب وتفريغ حمولتها في منطقة مفتوحة، وتوعدت بالرد بقوة وفي الزمان والمكان الذي تختاره.