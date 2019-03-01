سفير فنزويلا في لبنان: واثقون من أننا سنهزم الولايات المتحدة

أكد السفير الفنزويلي في لبنان هاسوس غونزاليس أنه "باسم الشعب الفنزويلي والحكومة الفنزويلي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نوجه شكرنا العميق لتضامنكم معنا اليوم في لبنان وكل العالم"، مشيرأً إلى "أننا واثقون من أننا سنهزم الولايات المتحدة ومخططاتها لاستغلال ثروات الشعوب والسيطرة على العالم".

وخلال لقاء تضامني مع فنزويلا بدعوة من حركة "المرابطون"، لفت غونزاليس إلى أن "هذه المنطقة عانت كثيراً من التدخلات الأميركية"، موجهاً التحية "لكل شخص شارك بالتضامن مع فنزويلا وإلى الشعب الفنزويلي الذي يواجه أكبر قوة في العالم".