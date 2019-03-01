أكد السفير الفنزويلي في لبنان هاسوس غونزاليس أنه "باسم الشعب الفنزويلي والحكومة الفنزويلي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نوجه شكرنا العميق لتضامنكم معنا اليوم في لبنان وكل العالم"، مشيرأً إلى "أننا واثقون من أننا سنهزم الولايات المتحدة ومخططاتها لاستغلال ثروات الشعوب والسيطرة على العالم".
وخلال لقاء تضامني مع فنزويلا بدعوة من حركة "المرابطون"، لفت غونزاليس إلى أن "هذه المنطقة عانت كثيراً من التدخلات الأميركية"، موجهاً التحية "لكل شخص شارك بالتضامن مع فنزويلا وإلى الشعب الفنزويلي الذي يواجه أكبر قوة في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فنزويلا في لبنان: واثقون من أننا سنهزم الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.