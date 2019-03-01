مصلحة الليطاني: وجوب رفع التعديات والسدود من مجرى نهر الليطاني

دعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى "وجوب رفع التعديات والسدود من مجرى نهر الليطاني خاصة في المناطق الساحلية حيث يضيق مجرى النهر بسبب المنشآت والاستراحات والمعوقات التي تعترضه".

ووجه رئيس مجلس إدارة المصلحة سامي علوية كتبا الى محافظي الجنوب والنبطية والبقاع، شدد فيه على "ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجرى وحرم نهر الليطاني في الحوض الأدنى، بسبب مفيض بحيرة القرعون وتصريف نهر الليطاني، ابتداء من يوم الاثنين الواقع فيه 4 آذار 2019".

وأشارت المصلحة،الى أنه "بسبب غزارة المتساقطات وارتفاع منسوب المياه في بحيرة القرعون، وخروج المياه من مفيض بحيرة القرعون ابتداء من يوم الاثنين الواقع فيه 4 آذار 2019، فإن كامل تصريف نهر الليطاني في الحوض الأعلى سيتدفق في مجراه الطبيعي في الحوض الأسفل ومن المتوقع ان يزيد تصريف المياه الفائضة عن 100 م3 في الثانية، اضافة الى كميات المياه الوافدة من الينابيع والروافد على امتداد الحوض الأدنى، لذلك وحفاظا على السلامة العامة ورفعا للمسؤولية تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجرى وحرم نهر الليطاني في الحوض الأدنى، ابتداء من يوم الاثنين الواقع فيه 4 آذار 2019، بسبب مفيض بحيرة القرعون وتصريف نهر الليطاني الى المجرى في الحوض الأدنى، لا سيما في المناطق المتوقع أن تكون عرضة للفيضانات المدرجة كالآتي:عين أبو عبد الله، ارزاي، بدياس، فرون، الحلوسية، الجزيرة، كفرصير، مزرعة طور سمحات، مزرعة اليهودية، قعقعية الجسر، صير الغربية، طيرفلسيه، زرارية، القاسمية".