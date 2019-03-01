مجلس القضاء الأعلى: لعدم التعرض لشخص القاضي وسلوك طرق المراجعة قانونا

اعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له انه "يهيب بالجميع في معرض التعليق على الأحكام القضائية، عدم التعرض لشخص القاضي، وسلوك طرق المراجعة المتاحة قانونا. وهو في المناسبة يقدر الجهود التي يبذلها قضاة لبنان من أجل إعلاء دولة الحق والقانون".

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