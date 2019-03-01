عبد الكريم علي: ما تتعرض له فنزويلا يجب أن يؤكد لنا جميعا أننا أقوياء

أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن "ما تتعرض له فنزويلا يجب أن يؤكد لنا جميعا أننا أقوياء ونغيظ أعداءنا"، مشيراً الى أن "ما تعرضت له سوريا طوال 8 سنوات هو درس يجب أن يتعلم منه الجميع".

وفي كلمة له خلال اللقاء التضامني لدعم فنزويلا بدعوة من "المرابطون" أوضح عبد الكريم علي ان "شعب فنزويلا وجيش فنزويلا ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو سيزدادون صلابة وتمسكا بهذه الوحدة للسيادة والكرامة والديمقراطية".

وأشار الى ان "الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز سيكون أكثر حضورا اليوم وسينبض بصوته بمواقفه برؤيته، كل شعب فنزويلا سيكون مرآة عاكسة في كوبا وأميركا اللاتينية والعالم".

ولفت الى أن "موقف روسيا والصين في مواجهة المخطط الاميركي هو تعبير عن حيوية الحق والعدل والسيادة والكرامة"، مؤكداً أن "قيادة الجيش ووزارة الدفاع والحاضنة الشعبية الكبيرة تأكيد على حيوية هذا الشعب والثورة التي أورثها تشافيز لصديقه مادورو".

واعتبر عيد الكريم علي ان "الدرس الكبير الذي أضافه تشافيز ومادورو بالدفاع عن القضية الفسلطينية هو دليل على حيوية هذا الشعب والقيادة وما يدعو الاحرار بالعالم للوقوف مع فنزويلا بوجه الاطماع الأميركية الكبيرة"، لافتاً الى أن "المليارات التي تسرقها الإدارة الاميركية والتي تطمع بها لحرمان شعب فنزويلا من ثرواته".

وأكد أن "الرئيس السوري بشار الأسد وجيش سوريا بقوا يسطرون كل يوم انتصارا وبدأت سوريا تستعيد كرامتها".