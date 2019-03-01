الصحة الفلسطينية: إصابة 17 فلسطينيا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن إصابة 17 فلسطينيا بجروح متوسطة أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون بالتوافد إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ49 من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار التي حملت عنوان "باب الرحمة" دعما للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية 267 فلسطينياً منذ انطلاق مسيرات العودة العام الماضي.