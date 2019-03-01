زعيم كوريا الشمالية بدأ زيارة رسمية إلى فيتنام

بدأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زيارة رسمية إلى فيتنام، بعد ثلاثة أيام على وصوله إلى هذا البلد، لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتّسمت بالفشل.

وكان في استقبله الرئيس الفيتنامي ورئيس الحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ.

وتعدّ فيتنام الوجهة الأجنبية الرابعة الّتي يزورها جونغ أون في أقلّ من 12 شهرًا،بعد مكوثه داخل حدود بلاده لأكثر من ست سنوات اثر توريثه السلطة.

فقد زار الصين أربع مرّات للقاء الرئيس شي جينبينغ، كما عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية من أجل عقد قمة مع الرئيس مون جاي إن، وسنغافورة من أجل قمته الأولى مع ترامب.