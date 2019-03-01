الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي أمير قطر والملك سلمان في جولة خليجية

أفاد مكتب وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى دول الخليج، بين 3 و7 آذار الجاري، ستشمل قطر والسعودية والكويت والإمارات.

وأوضح البيان أنه "من المقرر عقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض، مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومع وزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".

وذكر أن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل في الدوحة سيرغي لافروف، الذي سيجري أيضًا محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة للدفاع خالد العطية".

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن لافروف سيتطرق في إطار الجولة الخليجية إلى الوضع في إدلب السورية، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ولفتت الخارجية في بيانها إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لقضايا الترويج لأجندة موحدة في منطقة الخليج، تركز على بناء نظام أمن جماعي بين جميع دول منطقة الخليج، "والتجاوب بشكل مشترك مع التحديات والتهديدات القائمة. وعلى هذه المبادئ يستند المفهوم الروسي ذي الصلة، والذي ستتم أيضًا مناقشته خلال الزيارات".