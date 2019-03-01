الخزانة الأميركية: واشنطن فرضت عقوبات على 6 مسؤولي أمن فنزويليين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات مالية على ستة مسؤولي أمن فنزويليين، قريبين من الرئيس نيكولاس مادورو على خلفية منع وصول المساعدات".

وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أنّ "منع مادورو شاحنات وسفنًا محمّلة مساعدة إنسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي إيصال المواد الغذائية الضرورية للتحكّم في الفنزويليين الضعفاء"، لافتًا إلى أنّ "فرض العقوبات جاء ردًّا على العنف القمعي والوفيات المأسوية وإحراق مواد غذائية وأدوية موجّهة إلى فنزويليين مرضى وجياع".