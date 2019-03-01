العاهل الأردني يلتقي وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر مبادرة لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - لندن (أ ش أ) التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي مثل بلاده في مؤتمر مبادرة لندن، الذي استضافته الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم الاقتصاد الأردني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

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