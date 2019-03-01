محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ) رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بنجاح الانتخابات الرئاسية في السنغال، مُعتبرة العملية الانتخابية في البلاد خطوة مهمة لدفع المجتمع السنغالي على طريق التنمية الديمقراطية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ترحب موسكو بإجراء انتخابات رئاسية في السنغال، والتي أصبحت خطوة مهمة في دفع المجتمع السنغالي على طريق التنمية المستقرة والديمقراطية، وهي مستعدة لمواصلة العمل وتعزيز التعاون الروسي السنغالي متعدد الأوجه".

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في السنغال أجريت، يوم الأحد الماضي، وفاز الرئيس الحالي ماكي سال بفترة ولاية ثانية في الجولة الأولى بنسبة 58.3 % من الأصوات، فيما حل رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك في المرتبة الثانية بنسبة 20.5 %، في حين جاء عثمان سونكو في المرتبة الثالثة بنسبة 15.67%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات من جانب الشعب السنغالي 66.23%.

يُشار إلى أن السنغال تشهد وضعًا أمنيًا مستقرًا إلى حد كبير منذ أن أعلنت استقلالها عن فرنسا في عام 1960.. كما شهدت تحركين غير دمويين للسلطة بالإضافة إلى محادثات سلام متقطعة مع الانفصاليين في جنوب البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: الانتخابات الرئاسية في السنغال خطوة مهمة على طريق الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.