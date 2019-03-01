لبنان: إحالة إرهابي متخصص في صناعة السيارات المفخخة إلى القضاء العسكري

أحالت مخابرات الجيش اللبناني ، أحد الإرهابيين شديدي الخطورة ، كانت قد تمكنت من إلقاء القبض عليه قبل أسابيع ، إلى القضاء العسكري المختص ، وذلك لقيامه بتصنيع السيارات المفخخة والعبوات المتفجرة التي استخدمت في عمليات إرهابية داخل الأراضي اللبناني، فضلا عن اشتراكه في الاعتداء على وحدات عسكرية من الجيش اللبناني قبل سنوات.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان

لها اليوم - أن الإرهابي أحمد علي بطحة (سوري الجنسية) والملقب بـ (أبو علي الدرعاوي - وأبو علي الكيماوي) ينتمي إلى تنظيمات إرهابية كانت موجودة في بلدة عرسال (محافظة بعلبك الهرمل) وشارك في تنفيذ الاعتداءات الإرهابية التي وقعت عام 2014 ضد وحدات من القوات المسلحة اللبنانية.وأشارت إلى أن الإرهابي المضبوط، يعد أحد أخطر خبراء صناعة المتفجرات في مجموعة الإرهابي السوري فراس فواز القاسم والملقب بـ (أبو جعفر القسطلاني) المسئولة عن تفخيخ العديد من السيارات التي تم إدخالها وتفجيرها داخل لبنان، على نحو أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين.وأضافت أن الإرهابي "بطحة" كان قد تم تكليفه مؤخرا من قبل "القسطلاني" باستهداف أحد الأشخاص في بلدة عرسال بعبوة ناسفة، مشيرة إلى أنه ضبط بحوزته لدى إلقاء القبض عليه مواد وقطع إلكترونية تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة.