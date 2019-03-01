شفاعة وزير الحرس الوطني السعودي تُنقذ رقبة شاب من القصاص

أنقذت شفاعة الأمير عبد الله بن بندر ، وزير الحرس الوطني السعودي ، رقبة شاب سعودي من القصاص ، وذلك بعد أن عفا عنه المواطن

فريج بن عبيد الفدعاني العنزي، والد المجني عليه .

من جانبه أعرب وزير الحرس الوطني ، عن شكره لوالد

و ذوي القتيل ؛ على ما أبدوه من عفو وصفح ، ينمان عن طيب النفس ، وكريم الأخلاق ، مؤكدا أن الله أكرمنا بدين التسامح الذي حثنا على العفو ، والصفح عند المقدرة .