مباحثات روسية فرنسية بشأن أوضاع إدلب ولجنة الدستور السورية

ناقش مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع مبعوث الرئيس الفرنسي، فرنسوا سينيمو، الوضع في إدلب، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن المشاورات الروسية – الفرنسية، جرت في اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة في بيانها: "ناقش الجانبان بشكل مفصل، الوضع "على الأرض" في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب، وفي شمال شرق البلاد".
وذكرت الوزارة أنه تم خلال اللقاء، النظر في آفاق
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