مقتل 25 وإصابة 15 آخرين جراء هجوم على قاعدة عسكرية بأفغانستان

أكد مسئولون عسكريون أفغان، اليوم الجمعة، أن 25 على الأقل من قوات الأمن لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 آخرون جراء الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعدةعسكرية في إقليم "هلمند" الواقع جنوبي البلاد.
وقال المسئولون بفيلق "215 ميوند" - في تصريح لقناة "طلوع" الأفغانية - إن
وكان مكتب حاكم الإقليم قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ثلاثة انتحاريين على الأقل وستة مهاجمين لقوا حتفهم جراء هذا الهجوم.
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