كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس: إحباط هجمات إرهابية ضد شخصيات عامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد للصحفيين أثناء تواجده في مدينة المنستير في زيارة لأحد المصانع الصناعية "ليست لدي معطيات لكن الأبحاث متواصلة، قوات الأمن أثبتت جاهزيتها، تونس نجحت في مكافحة الإرهاب لكن يجب أن نبقى حذرين".
ومن جهته قال وزير الداخلية هشام الفوراتي، إن "التخطيط لهجمات إرهابية عبر رسائل سامة يعد سابقة في تونس وهي تحدث لأول مرة ما، يمثل نقلة نوعية في العمليات الإرهابية"، وكشف أن المواد السامة كانت تحوي خليطاً يحدث أضراراً بمجرد استنشاقه.
وأضاف "لو مرت هذه الرسائل كانت ستحصل كارثة"، ولم توضح الوزارة المكان الذي تم فيه ضبط الرسائل وما إذا كانت تحمل بيانات أو ما إذا كانت موجهة إلى شخصيات بعينها.
وتفرض السلطات الأمنية حراسة على العديد من الشخصيات السياسية والعامة في تونس منذ حادثتي اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013.