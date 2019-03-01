كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة في جبهة البقع بصعدة.

وقال قائد "لواء مهام الاقتحامات 126" العميد عبداللطيف الضبياني إن الجيش اليمني تقدم في البقع، وحرر جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى "وائلة" ومركز عمليات البتيرا التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.

وأوضح العميد يوسف خير الله الشهراني أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.

وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت، الأربعاء، سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد ميليشيا الحوثي، في جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.