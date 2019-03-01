كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: المحادثات مع كيم كانت "موضوعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي كانت "موضوعية"، مضيفاً "نعرف ما يريدون وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه".

وانتهت المفاوضات بين ترامب وكيم أمس الخميس دون اتفاق أو أي خطة لاجتماع ثالث بين الزعيمين أو وفديهما.

وصرح وزير خارجية كوريا الشمالية، أمس، أن بلاده عرضت خلال القمة بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، تفكيك مجمع "يونغبيون" النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وأضاف الوزير ري يونغ هو في تصريحات من فندق الوفد الكوري الشمالي في هانوي، أمس، أن كوريا الشمالية عرضت بذلك "مقترحا واقعيا"، ولم تطلب سوى رفع "جزئي" للعقوبات.