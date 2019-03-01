استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بعد الظهر، عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمغرب.
وشمل الاستقبال الملكي اليوم الجمعة، كلا من نيكولاج هاريس، سفير مملكة الدنمارك وكلاوس كوغيلير سفير جمهورية النمسا ونيكلاس كيبون، سفير مملكة السويد وخالد فتح الرحمان عمر محمد، سفير جمهورية السودان ومارا دوروفور، سفيرة جمهورية بنما.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يستقبل سفراء خمسة دول لتقديم أوراق اعتمادهم .. من بينهم السويد وبنما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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