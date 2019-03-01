هل سيغادر راكيتيتش برشلونة في اتجاه ميلان؟.. الكرواتي يحسم الجدل

قطع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الشك باليقين، بخصوص مستقبله مع “البلاوغرانا” وأنهى كل الجدل الذي أثير بقوة في الفترة الأخيرة، والمتعلق بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق في اتجه أنتر ميلان الإيطالي.
ففي تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكد وصيف بطل العالم رفقة المنتخب الكرواتي، بأنه يرغب في البقاء، ولا وجود لأي نية له للرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وشدد نجم إشبيلية السابق، في المناسبة ذاتها، على أنه يحب العيش في إسبانيا، مؤكدا بأنه كان يود الحصول على جواز سفر إسباني، لكن لا يحق له ذلك لأنه يتوفر على جوازين آخرين “.
وأضاف: “عائلتي سعيدة جدا هنا، كذلك الأمر بالنسبة لبناتي لأن برشلونة قريبة لإشبيلية، وهي مدينة مثالية لنا للعيش فيها”.
وكانت العديد من التقارير الصحيفية الأروبية، قد قربت راكيتيتش من الدوري الإيطالي، وذلك بسبب تعاقد الفريق الإسباني مع الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب أجاكس أمستردام.
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