شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في البقع بصعدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال قائد لواء مهام الاقتحامات (١٢٦) في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني، إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.
وذكر المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في البقع بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.