السعودية تسقط جنسيتها عن حمزة نجل أسامة بن لادن

الخليج 365/ بغدادقررت السعودية ، الجمعة، اسقاط جنسيتها عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي صنفته أمريكا في 2017 "إرهابياً عالمياً".

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إن أمرا ملكيا صدر بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية عن حمزة، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضحت الوكالة أن الأمر الملكي صدر بـ"الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية، وفق ما هو معلن في الصحيفة الرسمية".



وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه "أحد القادة البارزين للتنظيم والقائد المحتمل"، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

