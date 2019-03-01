الجيش اليمني يحرر جبال "البتيرا "و"مسيل الفرع" في صعدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد جنود الجيش اليمني في صعدة - أرشيفية
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع شمال شرق صعدة المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي شمالي البلاد.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن قائد اللواء 126 مهام اقتحامات خاصة العميد عبداللطيف الضبياني، قوله إن قواته حققت اختراقا ناجحا في الخطوط الدفاعية للحوثيين، وحررت جبال "البتيرا" و"مسيل الفرع" في مديرية البقع وكتاف.
ولفت إلى أن تلك المناطق تطل على سلسلة قرى "وائلة" ومركز عمليات "البتيرا" التي كانت مليشيا الحوثي تتمركز فيها لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.
وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير عدد من آلياته.
وقد حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي، الخميس، انتصارات ميدانية واسعة في حجة وصعدة والضالع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسر قيادي بارز في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
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