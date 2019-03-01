انت الان تتابع ترامب عن #كوريا_الشمالية: نعرف ما يريدون ويعرفون ما يجب أن نحصل عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي كانت "موضوعية" وأضاف "نعرف ما يريدون وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه". وانتهت المفاوضات بين ترامب وكيم أمس الخميس دون اتفاق أو أي خطة لاجتماع ثالث بين الزعيمين أو وفديهما.

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