قوى الأمن: تدابير سير في محلتي عرمون والشيفروليه اعتبارا من يوم غد

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العام، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة: ستقوم أوّلًا بإصلاح موزّع مياه عند مدخل طلعة عرمون مقابل محطة الطويل، اعتبارًا من الساعة 8.:00 من تاريخ 2 آذار 2019 وحتّى الانتهاء، وثانيًا بربط تمديدات صحية على المجرور الأساسي في منطقة الشيفروليه/ المسلك المقابل لسنتر "Champs"، اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 2 آذار 2019 ولحين الانتهاء".

وبيّنت في بلاغ أنّ "هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير"، مركّزةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".