أكد النائب ايهاب حمادة خلال استقباله وفدا من الأساتذة الناجحين في مباراة التفتيش التربوي "أهمية تفعيل أجهزة التفتيش والرقابة، وعزمه على دراسة مسار معالجة القضية بالتعاون مع الجهات الرسمية وتجمع المعلمين في لبنان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصاف الأساتذة الناجحين الذين يحتاج اليهم القطاع التعليمي في لبنان، وفي مقدمه التعليم الرسمي للمساهمة في تطويره وتحسين جودته".

كانت هذه تفاصيل خبر ايهاب حمادة استقبل وفدا من الاساتذة الناجحين بالتفتيش التربوي: لتفعيل اجهزة الرقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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