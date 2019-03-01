بوعبود التقى رئيس تحرير "النشرة" وجال على الأقسام فيها

زار الأب شربل بوعبود رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، يرافقه السيد جان الجاويش مدير العلاقات العامة والبروتوكول، جوزيف سمعان رئيس تحرير "النشرة"، وقد اطلع بوعبود من سمعان على سير العمل وعلى الطرق الحديثه المتبعة في إدارة العمل الاعلامي الالكتروني، وشكر بوعبود سمعان على الإستقبال وعلى كل ما يقومون في المؤسسة من أجل نشر الكلمة الحرة والجريئة وقال: نجل هذا العمل الذي تقومون فيه ونتمنى لكم ولمعاونيكُم النجاح في إيصال كلمة الحق. نحن بحاجة إلى أمثالكم. وعلى الإعلام ان ينقل صورة لبنان الثقافية والفنية فنحن بحاجة في هذا الوقت إلى نقل الاخبار التي تبني المجتمع والوطن اشكر حسن استقبالكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ولوطننا لبنان الطمأنينة والاستقرار.

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