شقير نوه بالجهود لتنفيذ مشاريع سيدر دوكين: المجتمع الدولي يقف بجانبنا

استقبل وزير الاتصالات محمد شقير السفير المكلف متابعة مؤتمر "سيدر" بيار دوكين وجرى البحث في مختلف المواضيع المتعلقة بالمؤتمر.

ورحب شقير بالسفير دوكين، منوها "بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها للتقدم في تنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر".

وأكد "الاهتمام الكبير الذي تبديه السلطات اللبنانية، وخصوصا الحكومة للاستجابة لمختلف المتطلبات التي حددها المؤتمر تمهيدا للمباشرة في عملية تنفيذ المشاريع التي نعول عليها كثيرا في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني".

من جهته، اكد دوكين "وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان لمساعدته في تخطي الصعوبات التي يعاني منها"، منوها "بتضمين البيان الوزاري البنود التي اتفق عليها في مؤتمر "سيدر"، مشدداً على "ضرورة ارسال اشارات ايجابية للمجتمع الدولي في هذا الاطار لا سيما اقرار موازنة العام 2019 واقرار الاصلاحات المتعلقة بالقطاع العام وبمالية الدولة وكذلك الاصلاحات القطاعية ومنها الطاقة والاتصالات".

كما أكد ان "الدول المانحة والمؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، وإن ألاموال التي اقرها مؤتمر "سيدر" جاهزة، ومن المهم البدء بالمشاريع بحسب الأولوية".