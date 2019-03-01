عز الدين طالبت الحسن وشهيب والجراح بمنع اللعبة الإلكترونية الخطرة "مومو"

طالبت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، كلًّا من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ووزير الإعلام جمال الجراح، في رسالة وجّهتها إليهم، بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع اللعبة الإلكترونية الخطرة الّتي تحمل اسم "مومو" والّتي انتشرت حديثًا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا عبر تطبيقات "واتساب"، "فايسبوك" و"يوتيوب".

وحذّرت من "خطورة هذه اللعبة الّتي تمثّل نموذجًا عن التنمّر الإلكتروني والّتي تؤثّر على صحة الطفل النفسية وتدفعه إلى الإنتحار، عبر تنميتها ثلاث أفكار في دماغهِ وهي: أنا وحيد ، أنا عبء وأنا غير خائف من الموت"، مبيّنةً أنّ "اللعبة تحثّ الطفل أيضًا على إخفاء الأمر عن أهلهِ وإلاّ فتقتله".

وطالبت عز الدين، وزارتي التربية والداخلية بـ"الإيعاز إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ التدابيراللازمة، لا سيّما مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي"، وحثّت على "تعاون جميع الجهات المعنية بهذه المسألة، بخاصّة الأهل والمدارس ووسائل الإعلام". وشدّدت على "إيلاء القضية الاهتمام اللازم ومتابعتها على المستويات كافّة".