نديم الجميل: إن لم يتم تشريع قانون يحفظ الـData base بيد الدولة لن نستطيع التقدم

ركّز رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل، على أنّ "القطاع التكنولوجي ليس قطاعًا مستقلًّا بل هو يؤثّر على غيره من القطاعات، لأنّه قطاع أفقي، واليوم وضعنا يدنا في المكان الصحيح، إذ إنّ البداية تكون بالتربية"، مبيّنًا أنّ "إدخال مناهج البرمجة على البرامج التربوية المدرسية أساسي".

وأكّد خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب للإعلان عن اقتراح القانون عن إدخال البرمجة في التعليم، أنّه "إذا كنّا لا نملك بيئة تشريعية حاضنة لاستيعاب كلّ هذه الأمور، لن نستطيع أن نتطوّر". ونوّه إلى أنّ "صحيح أنّ هناك مبادرات فردية وهي مهمّة، ولكن إن لم يتمّ مواكبتها بتشريعات أساسية لن نستطيع أن نفتح سوقنا للتطور المستقبلي".

وشدّد الجميل على أنّ "أهم أمر يجب أن نبدأ به هو الحفاظ على مدونة البيانات (Data base)، وللأسف هي موجودة بين أيادي غير أمينة، ولا يوجد أيّ قانون لحمايتها"، منوّهًا إلى أنّ "اليوم الهويات موجودة بين أيادي خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جوازات السفر ، ولا نعلم إن كان يتمّ استخدامها بشكل صحيح أم لا".

وأعلن "أنّني أضع يدي بيد النائب النائب نقولا صحناوي وأتمنّى أن نشرع أكبر قدر ممكن من القوانين لنعطي لهذا القطاع "قوانين إطار". ورأى أنّه "إن لم يتمّ تشريع قانون يحفظ الـ"Data base" بيد الدولة كقيمة وطنية وملكية سيادية، لن نستطيع أن نتقدّم". وأوضح أنّه "يهمّني بهذا المجال أن نبدأ بالتشريعات اللازمة من "CYBER SECURITY" و"DATA PROTECTION" والحفاظ على كلّ الأمور القادرة أن تحافظ على هذا القطاع". وأشار إلى أنّ "من الآن إلى 4 سنوات سترون عملًا فعليًّا".