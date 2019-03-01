ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في مقديشو إلى 19 قتيلا على الأقل

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، نقلًا عن مدير خدمة الإسعاف عبد القادر عبد الرحمن، أنّ "حصيلة ضحايا الانفجار في مقديشو بالصومال إلى 19 قتيلًا على الأقل"، في وقت تواصل قوات الأمن الصومالية عملياتها لإنهاء حصار ينفّذه مقاتلو "حركة الشباب الصومالية" منذ نحو 20 ساعة.

وكان قد فجّر أحد عناصر الحركة نفسه داخل سيارة ليل أمس الخميس، أمام فندق كبير، ما تسبّب باشتعال سيارات عدّة في الشارع المكتظ. واقتحم مقاتلون آخرون من المجموعة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مبنى يضمّ مطعمًا، حيث طوّقتهم الشرطة.

وتواصل إطلاق النار المتقطع ليل الخميس والجمعة. وانتشلت فرق الإنقاذ خمس جثث من تحت الأنقاض بعد الانفجار، لكن استمرار الاشتباكات أخّر عملية رفع مزيد من الجثث.