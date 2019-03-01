الطيران المدني في باكستان: سنعيد فتح مجالنا الجوي اليوم أمام الرحلات بمطارات عدة

أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في باكستان عامر محبوب، "أنّنا سنعيد فتح مجالنا الجوي اليوم أمام الرحلات القادمة والمغادرة في مطارات إسلام أباد وبيشاور وكراتشي وكويتا".

وأوضح في تصريح إلى وكالة "فرانس برس "، أنّه "سيُعاد فتح مطارات أُخرى تدريجيًّا".

وجاء إغلاق المجال الجوي الأربعاء، بعد اشتباكات بين سلاحي جو الدولتين المزودتين بالسلاح النووي، الهند وباكستان، في أجواء منطقة كشمير المتنازع عليها، ممّا أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة ونداءات من الدول العظمى لضبط النفس.

وأدّى ذلك إلى اضطراب حركة النقل بين أوروبا وجنوب آسيا، وتزايد المخاوف من احتمال تقطع السبل بمسافرين في مطارات دولية.