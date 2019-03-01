محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التوسع في ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات أخرى متعددة إضافة إلى اللغات التي بثت بها اليوم حتى نصل بصوت الإسلامي الوسطي إلى العالم أجمع من أجل بيان صحيح الدين ويسره وسماحته ووسطيته ونشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك بين البشر جميعا، وتفنيد أباطيل المتطرفين التي شوهت جانبًا نقيًا من الصفحة البيضاء لديننا السمح الحنيف.

وأوضح وزير الأوقاف - في بيان اليوم الجمعة - أن قرار الوزارة يأتى بعد نجاح تجربة بث خطبة الجمعة مترجمة إلى ثمان لغات: "مرئية ومسموعة ومقروءة"، فضلا عن اللغة العربية، "مرئية ومسموعة ومقروءة" أيضًا، وترجمتها إلى لغة الإشارة، وبناءً على رد الفعل العالمي شديد الترحيب والتعطش للفكر الوسطي الرشيد.

وكانت وزارة الأوقاف قد بثت وترجمت خطبة الجمعة اليوم إلى عدة لغات أجنبية وإلى لغة الإشارة مهتمة ببعض لغات دول أفريقيا كالهوسا والسواحلي

كانت هذه تفاصيل خبر "صوت الإسلام الوسطي".. "الأوقاف" تتوسع في ترجمة خطبة الجمعة للغات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.