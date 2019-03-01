وكالات- أعادت السلطات الألمانية فتح إثنين من ثلاثة بوابات مغادرة في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا عقب إخلاء جزئي في المنطقة الأمنية بالمطار صباح اليوم الجمعة 1 مارس 2019 .
وقالت متحدثة بإسم الشرطة الإتحادية في المطار إنه تم إعادة فتح بوابتي "إيه" و"سي" في المطار، إلا أنه لا يزال هناك طوابير طويلة أمام وحدات التفتيش الأمني لإعادة تفتيش كافة المسافرين.
وكانت السلطات أقد غلقت أجزاء من المنطقة الأمنية في المطار بعد حدوث إمتزاج بين مسافرين خضعوا للتفتيش وآخرين لم يخضعوا بعد، ما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش للمسافرين كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا / إعادة فتح إثنين من بوابات المغادرة عقب إخلاءٍ جزئي في المنطقة الأمنيّة بمطار دوسلدورف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.