الخبراء الروس دربوا 2000عسكري في أفريقيا الوسطى

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الخبراء الروس دربوا أكثر من 2000 عسكري وشرطي في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية :"أنه حتى الآن، قام خبراؤنا بتدريب أكثر من 2000 موظف من القوات المسلحة، وقوات إنفاذ القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذين شرعوا بالفعل في تنفيذ المهام العاجلة لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضي

البلاد".وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 22 من شهر أكتوبر الماضي، أن موسكو تنوي الاستمرار في مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى؛ من أجل تشكيل قواتها المسلحة، مُشيرة إلى أنها سترسل 60 مدربا روسيا إضافيا إلى هناك.وأعربت عن أملها بأن تعيد الولايات المتحدة النظر في نهجها الذي يعيق الطلب الروسي للجنة مجلس الأمن التي تأسست وفقاللقرار 2127 المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى، فيما يتعلق بتسليم الدفعة الثانية من المنتجات العسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.يذكر أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى قد وقعتا في عام 2018 اتفاقية حكومية مشتركة للتعاون العسكري، وطبقا للاتفاقية تم إنشاء مركز للتدريب العسكري في بيرينجو، حيث يقوم العسكريون الروس بتدريب العسكريين في أفريقيا الوسطى على استخدام الأسلحة ودراسة الأساليب الحربية.كما وقعت حكومة أفريقيا الوسطى -في وقت سابق من الشهر المنصرم- اتفاقا للسلام والمصالحة مع 14 من قادة الحركات المسلحة؛ عقب مفاوضات استمرت نحو أسبوعين، واستضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.