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السفير أحمد نقلي ينفي وجود ضحايا سعوديين في حادث قطار محطة مصر

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نفى سفير المملكة العربية لدى مصر،  أسامة بن أحمد نقلي ، وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومـصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع بالقاهرة صباح الأربعاء الماضي.

 

وقال ” نقلي ” في

تغريدة له على ” تويتر ” : لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المـصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد

 

وقدم السفير ، خالص تعازيه لذوي

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الضحايا ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء .

 

يذكر أن القاهرة  شهدت أمس حادث أليم إثر حريق ضخم بمحطة القطارات الرئيسية برمسيس ، مخلفاً وراءه عشرات القتلى والمصابين ، واستقال على خلفيته وزير النقل المصري .

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