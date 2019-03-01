العراق يؤكد أنباء مقتل 50 امرأة إيزيدية في سوريا

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأنباء التي تحدثت عن مقتل 50 امرأة إيزيدية في مدينة الباغوز السورية، واصفة الحادثة بـ"جريمة إبادة جماعية".
وقالت وزارة الهجرة العراقية، في بيان "ببالغ الحزن والألم،ندين العمل الإجرامي الذي قام به عناصر تنظيم داعش الإرهابي بإعدام خمسين فتاة إيزيدية في منطقة الباغوز السورية".
وأضافت: "هذا الفعل يضاف إلى
كما طالبت الوزارة في بيانها الجهات المسؤولة بإعادة الجثامين بعد توثيقها بالطرق القانونية، وتعهدت في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.
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