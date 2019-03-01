موسكو وواشنطن تعدان لائحة لرفع حظر السفر عن مفاوضي طالبان

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على إعداد لائحة؛ من أجل رفع حظر السفر عن المفاوضين من حركة طالبان.
وقال كابولوف، إن اللقاء الذي أجراه مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، بالعاصمة التركية أنقرة، في بداية الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، كان متعلقًا بالمصالحة
وأشار إلى أن موسكو وواشنطن متفقتان على عدم فرض الحلول على أفغانستان، مبيّنًا أن اللقاء مع خليل زاد تناول موضوع رفع حظر السفر للمفاوضين من حركة ”طالبان“.
وأكّد كابولوف أنه ليس لديه ولا لدى خليل زاد صلاحية في هذا الموضوع، ولذلك عليهما مناقشة
وتشهد أفغانستان، منذ سنين، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.
وفي عام 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان؛ بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة".
وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.
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